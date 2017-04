Por que anunciar no Portal Baixada?

Em 2015 completamos 10 anos de vida e só histórias de sucesso! Participamos de quase todos os grandes eventos políticos e culturais da região e, principalmente, contribuímos com a população local expondo os problemas das cidades e também divulgando o que existe de bom na Baixada, e existe muita coisa boa!

Com uma audiência fiel, contamos com mais de 100 mil visitas únicas mensalmente (em média, mas em grandes eventos passamos dos 500 mil e algumas vezes já chegamos a mais de 1 milhão de visitas). Grandes shows, eventos políticos (debates em ano eleitoral) e em protestos alcançamos números bem expressivos.

A Baixada Fluminense tem mais 4 milhões de habitantes, segundo o Censo do IBGE de 2014, mas infelizmente é uma região nada valorizada, embora tenha muito potenciais turísticos e empresariais.

Nossa meta com o Portal Baixada é mostrar o lado bom da região sem deixar de protestar e exigir melhorias.

Atualmente contamos com o veículo web site www.portalbaixada.com.br mas já está em andamento o projeto impresso, em formato tablóide, que será lançado no segundo semestre de 2016. Ainda este ano entrará no ar o Portal Baixada TV e a Rádio Online Portal Baxada. Assim, ampliaremos nosso alcance tornando o Portal Baixada um veículo completo para notícias, entretenimento e publicidade.

Para anunciar no Portal Baixada, envie-nos uma mensagem informando onde deseja que seu anúncio apareça que nós retornaremos com os detalhes. Veja abaixo os locais de anúncio:

PRIMEIRA PÁGINA (HOME)

Na home do portal existem várias possibilidades de publicidade, dentre as principais estão:

ANÚNCIOS DE BACKGROUND: trata-se de uma imagem publicitária com link que é visível em todas as páginas do site.

trata-se de uma imagem publicitária com link que é visível em todas as páginas do site. BANNER TOPO: também presente em todas as páginas do site, é nosso principal banner e mede 728x90px.

BANNER LATERAL : chama muito a atenção dos leitores, pois localiza-se à esquerda do conteúdo e mede 250x300px. Existem vários locais, do começo ao fim da página intercalando outras sessões do portal.

: chama muito a atenção dos leitores, pois localiza-se à esquerda do conteúdo e mede 250x300px. Existem vários locais, do começo ao fim da página intercalando outras sessões do portal. BANNER 728×90 : também é ótima opção de anúncios, pois intercala as sessões principais do portal. Hoje temos 4 locais onde é possível fazer esse tipo de anúncio.

: também é ótima opção de anúncios, pois intercala as sessões principais do portal. Hoje temos 4 locais onde é possível fazer esse tipo de anúncio. MEGA BANNER: medindo 250×600 é o maior banner do portal localiza-se no final da coluna direita da home.

PÁGINAS INTERNAS

Nas páginas internas também temos espaços publicitários muito interessantes, veja:

MATÉRIA PATROCINADA : trata-se de um conteúdo de interesse geral que trás em seu corpo partes que falam do patrocinados. Exemplo: uma matéria sobre atividade física onde aparece o nome de uma academia.

: trata-se de um conteúdo de interesse geral que trás em seu corpo partes que falam do patrocinados. Exemplo: uma matéria sobre atividade física onde aparece o nome de uma academia. BANNER CENTRAL : assim como na home, mede 728x90px e aparece logo abaixo da foto principal e ao final da matéria (o anunciante escolhe o local). Aparece em todas as matérias do portal, exceto home e classificados.

: assim como na home, mede 728x90px e aparece logo abaixo da foto principal e ao final da matéria (o anunciante escolhe o local). Aparece em todas as matérias do portal, exceto home e classificados. BANNER LATERAL : com grande poder de chamar a atenção, mede 250x300px e está distribuído ao londo da página. Aparece em todas as matérias do portal, exceto home e classificados.

: com grande poder de chamar a atenção, mede 250x300px e está distribuído ao londo da página. Aparece em todas as matérias do portal, exceto home e classificados. MEGA BANNER: medindo 250×600 é o maior banner do portal localiza-se logo abaixa da guia CONFIRA TAMBÉM. Aparece em todas as matérias do portal, exceto home e classificados.