Perder alguém especial certamente não é uma experiência fácil, no entanto é possível manter as melhores lembranças de entes e amigos queridos em nossos corações.

Pensando nessa questão, uma empresa sul-coreana tem planos de levar isso para o campo digital com o desenvolvimento do aplicativo With Me.

A ideia do With Me é bem simples. Com o auxílio do aplicativo (que ainda está em desenvolvimento), seria possível escanear uma pessoa enquanto ainda está viva para recriá-la digitalmente. Essa imagem ficaria salva em um servidor e, quando solicitada, ela é resgatada e pode interagir com o usuário.

Para aqueles que estão curiosos para saber mais sobre essas interações, foi mencionado que as imagens digitalizadas são capazes de responder gestos, posar para fotos e até mesmo conversar – tudo isso é permitido graças à inteligência artificial, mas infelizmente não será possível gravar dados da voz daqueles que mandarem as suas feições para o banco de dados do software (ou seja, a voz ouvida é robótica).