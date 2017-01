Conheça a beleza exótica da musa fitness Katia Omura

Charme e elegância são indispensáveis na vida dessa atleta , Kátia Omura tem atributos que fazem toda diferença na vida de uma musa fitness . Atleta wellness 1.58 , Kátia , nascida em Atibaia mas reside em Maringá, chama atenção pela beleza exótica oriental e por ser uma atleta de Alto nível . Kátia é Assessorada e dirigida por um dos principais Diretores da TV Record . A Atleta já está sendo sondada por uma das principais revistas masculinas do Brasil que já demonstrou interesse pela atleta.

Katia começou pela IFBB e seu primeiro campeonato foi a copa Norte em Maringá/PR. A Atleta está em preparação para o estreantes no estado em Curitiba no mês de Maio, e para o estadual em Curitiba em Junho. sua alimentação é regrada com legumes ,verduras , proteínas e carboidratos. frango, ovos , batata doce, sem glútem e lactose. adora doces, principalmente chocolate mas esse luxo não pode ter em preparação.

Treina de segunda a sábado e descansa no domingo.