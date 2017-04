Já é tradicional no calendário do Rio o concurso Comida di Buteco. Este ano, a celebração da “comida raiz” ocorre entre os dias 14 de abril e 14 de maio. Serão, ao todo, 60 botecos espalhados pelas zonas Norte, Sul, Oeste, Centro e Baixada Fluminense (veja a relação completa abaixo). A missão dos estabelecimentos é apresentar um petisco exclusivo que contemple ingrediente-tema de 2017: cereal.

Ao propor um tema, a ideia do concurso é estimular a criatividade e pesquisa da cultura gastronômica brasileira. Este ano, o desafio é explorar a pluralidade dos cereais – tidos como base da cadeia alimentar do brasileiro de norte a sul do país. Entre as sugestões de criação estão: arroz, aveia, cevada, linhaça, milho, quinoa, trigo, entre outros.