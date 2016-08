CineMaterna estreia no Shopping Nova Iguaçu no próximo dia 30

As mamães da Baixada Fluminense têm muito o que comemorar. O CineMaterna, que realiza sessões especiais para as mães curtirem o escurinho do cinema junto com seus bebês, chega ao Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu no próximo dia 30 de agosto.

A sessão, às 14h, será gratuita para as 50 primeiras mães que chegarem com seus bebês de até 18 meses. Os pais e demais acompanhantes também são muito bem-vindos. O filme em exibição será “Bem-Hur”, com Rodrigo Santoro e Morgan Freeman, escolhido pelas próprias mães por meio de enquete no site da Associação CineMaterna – www.cinematerna.org.br.

“Para as mães no pós-parto, não importa se é o primeiro ou o terceiro filho, este é sempre um momento especial e sensível. O CineMaterna conhece profundamente este universo e promove o retorno dessas mulheres à vida social, além de proporcionar entretenimento e cultura. No cinema, elas desfrutam de um momento de relaxamento e diversão”, conta Irene Nagashima, uma das fundadoras do CineMaterna que estará presente na estreia.

A sessão CineMaterna no Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu está sendo programada especialmente para proporcionar um ambiente amigável para mães e bebês, com som e ar condicionado suaves, sala levemente iluminada e tapete emborrachado para os nenéns que já engatinham. Haverá também trocadores dentro da sala de exibição, equipados com fraldas, pomadas e lenços umedecidos – que podem ser utilizados gratuitamente –, bem como um ‘estacionamento’ de carrinhos de bebês. Mães voluntárias vão recepcionar o público.

“O CineMaterna é um espaço onde a mãe pode se divertir e também conhecer outras mulheres no mesmo momento da vida para trocar experiências. Por isso nossa missão é tornar o CineMaterna acessível a cada vez mais mães, tornando o pós-parto mais leve por meio de um programa agradável junto com seus bebês. Estamos muito felizes que o CineMaterna esteja se estabelecendo no Shopping Nova Iguaçu”, enfatiza Taís Viana, outra fundadora do CineMaterna que também vai prestigiar o lançamento.

O Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu é o 102º cinema do país a receber sessões do CineMaterna, ONG que é patrocinada por Natura Mamãe e Bebê e que está presente em 47 cidades de 18 estados. Em sete anos de história, o CineMaterna já levou 350 mil pessoas – entre adultos e bebês – a mais de 4 mil e 400 sessões de cinema amigáveis para mães acompanhadas por seus bebês.

Para conhecer a iniciativa, conferir as sessões e se cadastrar para a escolha dos filmes, basta acessar: www.cinematerna.org.br.

Serviço:

Estreia do CineMaterna no Kinoplex do Shopping Nova Iguaçu

End: Avenida Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu

Data: 30 de agosto de 2016

Horário: 14h

Filme: Bem-Hur