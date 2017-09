A autora ítalo-brasileira, que mora atualmente na Bélgica, vem ao Brasil exclusivamente para participar da feira literária.

O famoso café literário vai ganhar uma versão infantil nesta Bienal Internacional do Livro. O Chocolate Literário, com a escritora Isa Colli, promete movimentar o estande do Instituto Meta de Educação, Pesquisa e Formação de Recursos Humanos, (IMEPH), nos dias 8 e 9 de setembro, no Riocentro, Zona Oeste do Rio.

“Vai ser um grande bate-papo. Procuramos criar um ambiente descontraído, em que a as crianças possam esquecer dos seus celulares e outros aparatos tecnológicos e tenham a oportunidade de explorar suas descobertas literárias”, afirma.

Lançamento

No evento, a escritora vai lançar oficialmente no Rio de Janeiro seus dois novos livros: “Vivene e Florine em O Pirulito das Abelhas” e “A Fazendinha”. O primeiro conta a história de duas abelhas empreendedoras que resolveram fundar uma fábrica de doces no lugar em que vivem, a aldeia Moinho. A fábula ensina sobre trabalho em equipe, respeito ao outro e a importância de viver em harmonia com a natureza e os semelhantes.

Já em “A fazendinha”, a temática de fundo é a sustentabilidade. O livro relata o passeio de um grupo de amigos a uma fazenda onde os alimentos são cultivados de forma sustentável, sem uso de agrotóxicos. As crianças da história compreendem o processo que envolve o cultivo e a comercialização de alimentos orgânicos e entendem a necessidade de o ser humano se manter em harmonia com a natureza.

Sucesso internacional

Ao todo, Isa já lançou sete livros infantis e um romance. As publicações são distribuídas em livrarias do Brasil, Angola, Espanha, Alemanha, França, Bélgica, Luxemburgo, EUA, Irlanda, Reino Unido e Itália. Aqui no país, sua obra chega a cada vez mais leitores. As novas publicações, por exemplo, já integram o calendário de alguns colégios. É o caso da escola 14 de novembro, no Rio de janeiro e do Sesi Canaã, em Goiânia, que aderiram aos livros da escritora como material de apoio, devido ao conteúdo socioeducativo das histórias.

Próximos passos

Após a Bienal do Rio, a autora arruma as malas para sua próxima escala literária: a Feira de Frankfurt, na Alemanha.

“Fico muito feliz de ver o meu trabalho reconhecido em todo o mundo. Hoje posso dizer com toda tranquilidade que sou uma pessoa realizada e satisfeita com a minha profissão”, diz Isa, que negocia sua participação inédita em um evento nos Estados Unidos em 2018.