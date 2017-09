Rua esburacada em Nova Iguaçu Foto: Divulgação

Buracos e vazamento d´água na Avenida Abílio Augusto Távora 2134 – Jardim Nova Era, em Nova Iguaçu, trazem transtornos para quem passa pelo local.

Descaso com as ruas de Belford Roxo

A população de Nova Aurora não aguenta mais o descaso com as Ruas Tomaz e Existente, próximo ao Largo da Baiana, em Belford Roxo. Com a falta do asfalto, as ruas estão cheias de buracos e quando chove tem lama pra todo lado.

Felipe Frederico, Belford Roxo

Rua vira depósito de sujeira em Meriti

Rua Geraldo Crispim, conhecida como beira do rio, em São João de Meriti, está abandonada. Há muito lixo, buracos e entulhos no local, o que dificulta o acesso de carros e moradores. Cadê as autoridades?

George Alves, São João de Meriti

Coleta de lixo irregular em São João de Meriti

Venho reclamar da péssima situação da Vila Ruth em Jardim Botânico. Há um mês, a coleta de lixo não ocorre. O lixo está se acumulando nas ruas e nossas casas estão sendo invadidas por moscas.

Jussara Dias, São João de Meriti

Falta água em bairros de Nova Iguaçu

Moro no bairro K11, em Nova Iguaçu, e tenho sofrido com a falta d’água na minha casa. Tenho levado minhas coisas para tomar banho na academia, pois ninguém merece banho de balde.

Gabriel Titonel, Nova Iguaçu

