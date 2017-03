Bruna Marquezine pediu licença na Globo para descansar a imagem e estudar fora do Brasil.

A princípio, a direção da emissora carioca acatou o pedida da artista, focada nos estudos, e ela não volta à TV durante esse ano. Segundo a coluna “Telinha”, do jornal “Extra”, por esse motivo a escalação da atriz para “Amor e Morte”, novela na qual será protagonista, ainda não está definida. O papel principal foi oferecido à namorada de Neymar, mas ela tem carta branca para decidir o que fazer, já que nunca recusou trabalho e é considerada funcionária padrão.

Marquezine disputa amor de Marcos Pitombo em folhetim

Bruna Marquezine, após desistir de participar da próxima trama de Walcyr Carrasco, vai disputar o amor de Marcos Pitombo com Sabrina Petraglia. A trama, substituta de “Sol Nascente”, na faixa das seis, terá diversas histórias de romance que se cruzam de forma inseparada se passa no Brasil e em Portugal nos últimos anos da década de 20. O elenco também conta com Alice Wegmann e Bruno Ferrari.

Atriz ganha ajuda de Neymar para seguir carreira internacional

Além de estudar artes cênicas na Europa nos próximos meses, Bruna vai mergulhar em aulas particulares de inglês e espanhol, pagas por Neymar, com quem negou ter o desejo de se casar, neste momento. O objetivo é lançar Bruna, de 21 anos, em carreira internacional. O atleta tem ajudado nessa empreitada desde 2016, quando gravou participação no longa “Triplo X – Reativado”. O jogador, aliás, levou o nome, currículo e fotos da namorada à produção de Vin Diesel. A ideia do craque do Barcelona é tentar encaixar Marquezine em uma participação em algum futuro filme do ator da saga “Velozes e Furiosos”. O pai de Davi Lucca também pediu ajuda nesse sentido a Samuel L. Jackson. Uma participação da morena poderia servir de vitrine para a profissão no exterior. Desde que reataram o namoro, Bruna e Neymar têm passado longos períodos juntos em Barcelona, na casa do atleta. Com isso, Bruna já desembolsou mais de R$ 80 mil em viagens.

(Por Patrícia Dias)