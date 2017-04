A primeira turma de brasileiros a participar do torneio internacional de física International Physicist’s Tournament (IPT), realizado na Suécia durante os dias 8 e 13 de abril, trouxe para casa o título de melhor equipe das Américas.

O grupo de alunos da Universidade Federal do ABC (UFABC) ficou na 11ª posição da classificação geral, ultrapassando países como os Estados Unidos e a China. Para chegar até lá, os seis paulistanos contaram com uma arrecadação de dinheiro virtual, na qual conseguriam juntar quase 12 mil reais, e com a ajuda da universidade e um comerciante local.

“É bom saber que as pessoas acreditaram que podíamos representar bem o Brasil, foi uma experiência incrível”. É assim que Matheus Pêssoa, estudante do segundo ano da graduação de física e integrante do grupo, descreve a sensação de ter conquistado o título com a ajuda de tantas pessoas. Além dele, participam da equipe Isabella Bijotti, Henrique dos Santos, André Martins de Moraes, Pedro Sardelich e Ricardo Gitti.

Segundo o estudante, os dias foram corridos. A equipe passava todo o tempo tentando resolver um dos 17 problemas da competição para se preparem bem para os “fights”, momentos em que eram desafiados pelas equipes de outros países a aparesentarem suas propostas de solução. Entre os desafios, o grupo elaborou respostas para a criação de uma aurora boreal dentro de um laboratório e a construção de um planador de papel e de uma torre inteira feita de blocos de Lego gelatinosos.

Agora, a equipe planeja mostrar em vídeos e palestras as soluções dos desafios para incentivar mais jovens brasileiros a se envolverem com a ciência. Eles também pretendem participar ano que vem da competição, dessa vez mais preparados, já que conhecem o esquema. Existe, também, a possibilidade de que uma das soluções propostas por eles seja publicada na revista científica Emerging Scientists — publicação criada pela organização do evento para divulgar os particpantes do torneio.