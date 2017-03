Ingressar na universidade é o sonho de muitos jovens, mas nem sempre as informações sobre os processos seletivos estão facilmente à disposição.

Atento às dúvidas aparentemente simples dos alunos, o professor Francisco Gomes Júnior criou o projeto ‘Enem Conectado’.

O que começou como um bate-papo nos intervalos das aulas do Instituto de Educação Sarah Kubitschek, em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio, evoluiu para um blog com mais de 400 mil acessos.

Francisco conta que passou a observar a ansiedade dos alunos, especialmente os da 3ª série do Ensino Médio. Foi, então, que decidiu visitar as salas de aula para atualizar o calendário das provas, ensinar o significado de siglas, como Sisu e Prouni, além de explicar a metodologia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

– Comecei a perceber que os alunos não conheciam o caderno de provas do Enem. Então, resolvi mostrar como o material é dividido, quais as áreas de conhecimento cobradas e a necessidade de organizar melhor o tempo para responder as questões e fazer a redação. Minha ideia foi a de tornar esse processo mais familiar para eles e tranquilizá-los durante as provas. Às vezes, o candidato pode estar até com todos os conteúdos em dia, mas, se não souber administrar o tempo, acaba sendo prejudicado. -, ressalta. Para estar sempre por dentro das novidades, desde 2010, ele mesmo se inscreve e participa do Enem.

Criado em 2012, o blog ‘Enem Conectado’ (http://enemconectado.blogspot.com.br) contém o cronograma de inscrições para o Enem e as principais universidades públicas, e também traz dicas de conteúdos e de preparatórios online gratuitos, entre outras informações.

– O projeto ganhou uma proporção que eu não esperava. Foi um trabalho feito boca a boca. Começou em sala de aula, mobilizou a escola e agora está ao alcance de todos, sem limites de lugares e idades. -, comemora Francisco, que se divide entre a carreira de professor em Campo Grande e o cargo de diretor do C.E. Pedro Álvares Cabral, em Copacabana.

Uma das alunas beneficiadas foi Thaynara Nascimento Costa, que cursa o último período de Pedagogia, na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). A jovem foi normalista do I.E. Sarah Kubitschek e credita ao projeto o primeiro passo para ingressar na faculdade. Ela será a primeira da família a ter formação superior.

– Entrar na UFRJ sempre foi o meu sonho, mas eu não tinha as ferramentas necessárias. Foi quando eu soube do ‘Enem Conectado’ e comecei a tirar minhas dúvidas com o professor Francisco, inclusive em redação. Até minha irmã gêmea, Thayana, que estudava em outra escola, se beneficiou com as orientações fornecidas no blog. Quando fiz os exames, eu estava mais tranquila e segura. Por isso, sempre recomendo o portal para quem tem dúvidas. –, disse Thaynara, que estudou durante seis meses na Universidade do Porto, em Portugal, após ser selecionada no Euro-Brazilian Windows (EBW), projeto que oferece bolsas nas melhores universidades europeias, e hoje integra um grupo de pesquisas sobre avaliação em larga escala na UFRJ.