Para garantir o benefício, o usuário deve realizar o cadastro no site da Secretaria de Estado de Transportes até quarta-feira (23).

Caso o comprador de créditos seja o próprio titular do cartão, a informação de renda mensal deve ser realizada por autodeclaração. O usuário deve acessar o site da secretaria e clicar no banner “ Declaração de renda do BUI ”. Após efetuar o login, é necessário escolher a opção “ Informar ou atualizar sua renda ”.

No caso do empregador, no ato da compra dos créditos de vale-transporte, é preciso declarar o valor nominal da renda mensal do empregado. Após o login, o sistema direciona para a tela onde é possível selecionar o beneficiário do BUI, individualmente, para cadastro da renda.