Um time de ritmistas escalado pela Beija-Flor de Nilópolis animará o intervalo da partida de basquete entre o Miami Heat e o New York Knicks, nesta sexta-feira (31).

O jogo será na American Airlines Arena, em Miami, às 21h, pelo horário de Brasília. A companhia aérea e a Global Marketing e Eventos levaram os sambistas para divulgar o nosso Carnaval nos EUA e junto ao público que acompanha o campeonato da NBA pelo mundo.

“Vamos fazer uma grande festa, com a força do nosso ritmo. É sempre bom representar o samba do Brasil”, avisa Charlene Costa, musa da Beija-Flor, onde desfila há 22 anos.

A American Airlines Arena é casa do Miami Heat. No último Carnaval, a companhia foi uma das patrocinadoras do camarote corporativo que a Global organiza na Passarela do Samba do Rio e preparou uma série de ativações de marca, com interações nas redes sociais e com o público na Marquês de Sapucaí. Nessas ações, a Beija-Flor foi a escola escolhida para apresentar seu cartão de visitas em Miami.

“Os intervalos dos jogos da liga americana de basquete já são animados e, com o nosso samba, a festa ficará ainda melhor”, diz Carlos Xavier, sócio da Global. “Vamos deixar lá um pouquinho da alegria brasileira”, completa Gabriel Lobo, junto com ele na missão para divulgar a cultura fluminense.