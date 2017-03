Os amantes da música terão uma agenda fixa de shows no Shopping Grande Rio com o evento “Grande Show”.

E para abrir a programação, o empreendimento traz, no dia 09 de março, a banda Soul Mais Samba. A atração é gratuita e acontece às 19h, na Praça de Alimentação.

A iniciativa é uma parceria com a Rádio Fanática FM e, durante todas as segundas quintas-feiras do mês, o shopping receberá uma atração musical diferente, com nomes do samba, pagode e sertanejo.

Para a gerente de Marketing do Shopping, Vanessa Mourão, esta é mais uma iniciativa que reforça o compromisso do empreendimento em trazer atrações culturais diversificadas.

“O projeto ‘Grande Show’ é uma ação que promete divertir ainda mais os nossos clientes. Quem não curte atrações musicais? Nossa proposta é oferecer uma nova opção cultural que possa reunir famílias e amigos, aproximando o público de diferentes intérpretes da música, com muita animação e alegria. Esperamos que o público goste”, conta.

O grupo Soul Mais Samba é formado por Ari Jr (Voz/Banjo), Vinicius Feyjão (Pandeiro/Voz), Junior Travassos (Cavaquinho), Diogo Cunha (Violão 7/Voz), Douglas Silva (Voz /Percussão). Com a musicalidade na veia, a banda já fez parcerias com grandes artistas da música como Seu Jorge, Beth Carvalho, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Arlindo Cruz, Alcione, Karol Conka, Almir Guineto, Monarco, Mauro Diniz, Xande de Pilares, Dudu Nobre, Deny de Lima, Tia Surica, Marcelo D2, entre outros.

Atualmente, os músicos estão com um tour experimental, apresentando hits atuais, numa mistura de clássicos do samba e da MPB. Eles também realizam apresentações com endereço fixo na Lapa, na Casa Paiol 08, aos pés dos Arcos, onde mensalmente tocam em uma roda de samba intimista.

Recentemente o grupo concluiu uma turnê na Europa se apresentando em algumas cidades de países como Portugal e Suíça. No Brasil, passou por grandes eventos e festas tradicionais como Fifa Fun Fest, Sambarazzo, Samba in Rio, Vivo Rio, Fundição Progresso, além de Escolas de Samba como Mangueira, Salgueiro, Viradouro e Portela.

Data: Dia 09 de março – Quinta-feira

Horário: 19h

Local: Praça de Alimentação do Shopping

Preço: Gratuito