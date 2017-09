Municípios de Nova Iguaçu e Duque de Caxias são as localidades com maior percentual de área de conservação

Apesar da sensação de estar cercado de áreas urbanas ao andar pelas ruas, o Rio de Janeiro mantém 36,27% de seu território verde conservado. Surpresa? O fato ainda mais surpreendente é que, desse total, 10,96%, ou seja, praticamente um 1/3 dessas áreas preservadas, está na Baixada Fluminense.

Segundo o Mapa da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, produzido pelo governo do estado, através da Câmara Metropolitana, grande parte dessas áreas são espaços protegidos, como parques, reservas e estações ecológicas. O cenário se destaca como importante espaço de atrativos turísticos direcionados para o segmento ecológico e de aventura.

“Os municípios da Baixada ficam a poucos quilômetros da capital. Natureza e ecoturismo são grandes atrativos da região, o segundo principal motivo das viagens realizadas por estrangeiros no Brasil. Portanto, é uma área que tem potencial de crescimento. Os municípios de Duque de Caxias, Nova Iguaçu e Queimados têm, juntos, nove hotéis de rede. São 843 quartos, o que faz com que a região possa atender a demanda de visitantes”, contou Nilo Sergio Felix, secretário de estado de Turismo do Rio de Janeiro.

Nova Iguaçu é um dos que mais representa o universo verde da região, com 66% da área total do município de unidades de conservação da natureza, como áreas de proteção ambiental, reservas e parques. Entre elas, está o Parque Natural Municipal de Nova Iguaçu, onde é possível encontrar vários exemplos da flora e fauna da região, bem como, um patrimônio científico que expõe as estruturas subterrâneas abaixo de vulcão, tal como condutos subvulcânicos. O Parque possui 11 km² e terá, a partir deste ano, gestão compartilhada entre os municípios de Nova Iguaçu e Mesquita. O local está aberto ao público de terça a domingo, das 8 às 17h. É um excelente local para caminhadas, voo livre, trilhas, rapel e banhos, já que abriga trilhas. Lá, há aproximadamente 14 poços e cachoeiras abertas para uso recreativo.

Duque de Caxias é outro destino da região que se destaca nesse segmento. O município, que tem área total de 464,6 Km², correspondendo a 6,8% da Região Metropolitana e a 35% da Baixada, apresenta 44% de áreas verdes, divididas por quatro distritos. Caxias tem ainda unidades de conservação como os parques Natural Municipal da Caixa D’Água e o Natural Municipal da Taquara, excelentes opções de turismo contemplativo, além da Área de Proteção Ambiental do São Bento.

O Dia