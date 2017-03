Escadas rolantes e elevadores estão quase sempre parados“Sou morador de Caxias e faz meses que as escadas rolantes e os elevadores do mergulhão não funcionam. Quando tem cadeirante ou idoso só mesmo com a ajuda de terceiros. É um descaso! ” – diz morador que não quis se identificarNo mergulhão existe um posto do Detran que faz atendimentos para documentos em geral e também tem a clínica de avaliação médica e psicológica para quem vai tirar ou renovar a carteira de motorista, com isso, o fluxo no local é bem grande. O que os moradores e usuários reclamam é que, desde o governo anterior (Alexandre Cardoso) esse problema com as escada e elevadores já existia e o governo atual (Washington Reis) ainda não tomou providência.

O Portal Baixada aguarda uma resposta da prefeitura de Duque de Caxias sobre esta reclamação.

