Como grande destaque, o novo Android promete otimizar a duração de bateria do celular. Ele permite que o usuário gerencie o funcionamento de aplicativos em segundo plano, a fim de limitar os recursos de apps que consomem muita energia do smartphone, como é o caso do Facebook.

Outra novidade bem-vinda é a promessa de uma inicialização mais veloz de sistema. De acordo com a empresa, o Android 8.0 tem o desempenho duas vezes mais rápido do que o 7.0 Nougat. A interface da plataforma, no entanto, não ganha muitas modificações após o update. Entre as poucas mudanças visuais, há a opção de combinar as notificações por temas e a ferramenta de customizar os ícones de aplicativos.