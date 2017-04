Problemas e desafios fazem parte da rotina de empresas e indústrias. O que fazer quando surgem obstáculos que impedem o bom andamento dos negócios? Foi pensando em resolver estas questões que o Senai abriu a segunda edição do ‘Desafio Senai + Indústria’, onde alunos vão pensar e desenvolver soluções inovadoras para problemas reais da indústria.

Nas unidades de Duque de Caxias e Nova Iguaçu estudantes já se preparam. A ideia é que os estudantes testem seus conhecimentos, entrem em contato com a realidade das empresas e se preparem ainda mais para o mercado de trabalho. Ao mesmo tempo, as empresas poderão usufruir uma inovação com o potencial para beneficiar a indústria, além de ajudar a formar profissionais mais completos para o mercado de trabalho. “Ficamos na expectativa para receber os casos que as empresas vão mandar para nós solucionarmos. É a chance de aplicar o que aprendemos e ver na prática como é trabalhar com a área que escolhemos”, diz Lucas Alves Rangel.

No ano passado, ele e mais sete alunos da unidade de Duque de Caxias criaram um ajustador de bancada para solucionar o problema de uma empresa. “O nosso objetivo é transformar o projeto em algo real. Quem sabe vira negócio?!” Durante o trabalho, os estudantes vão visitar a empresa para tirar dúvidas e aperfeiçoar seu projeto, com o objetivo de, ao final, terem protótipos fiéis às necessidades da indústria. Depois de prontos, os projetos serão selecionados para participar de exposições nas unidades Senai em setembro.

Aqueles que tiverem potencial de inovação poderão, ainda, ser selecionados para a segunda fase do Desafio. Nesta etapa, o objetivo será transformar os projetos em planos reais de negócios para que, ao final do programa, eles sejam apresentados a potenciais investidores do mercado.

O Dia