Estudante foi selecionado no Programa Jovens Embaixadores e ficará três semanas no país norte-americano

O estudante Daniel de Fúcio Fernandes, do Ciep 117 – Carlos Drummond de Andrade – Intercultural Brasil-Estados Unidos, localizado em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, foi um dos selecionados do Programa Jovens Embaixadores 2018.

Em janeiro do ano que vem, ele embarca para os Estados Unidos integrando um grupo de 50 alunos de todo o Brasil que participarão de um intercâmbio de três semanas naquele país.

De acordo com o secretário de Estado de Educação, Wagner Victer, na primeira semana, Daniel e os jovens selecionados visitarão Washington e conhecerão museus, escolas, projetos sociais e participarão de reuniões e oficinas sobre liderança e empreendedorismo.

– Na segunda semana, os alunos viajarão para diferentes estados, onde serão recebidos por famílias-anfitriãs. Nessa fase do intercâmbio eles assistirão aulas em escolas locais e vão interagir com estudantes americanos da mesma idade. Também participarão de atividades de responsabilidade social e cultural nas comunidades e fazer apresentações sobre o Brasil – detalhou o secretario.

Daniel contou que a ficha ainda não caiu. Assim que viu seu nome entre os selecionados, comemorou com a família. Os amigos, vizinhos e professores ligaram ou deram uma passadinha em sua casa para abraçá-lo e dar os parabéns.

– Foi uma festa! Até minha família do interior de Minas Gerais mandou mensagens de parabéns. Eu não sabia o que esperar, mas todos os meus professores estavam confiantes. Eles diziam: “você vai conseguir” – comentou o jovem.

Daniel está na 3ª série do Ensino Médio. Estuda no Ciep Carlos Drummond de Andrade, unidade de ensino que pertence à Secretaria de Estado de Educação (Seeduc), desde a 1ª série.

– Tinha interesse no aprendizado da Língua Inglesa. Quando cheguei ao Ciep 117, mal sabia o verbo “to be”. Essa conquista eu devo aos meus professores que me orientaram, incentivaram e me ensinaram tudo – disse.

Como participação em trabalhos comunitários, um dos requisitos do Programa Jovens Embaixadores, Daniel é monitor responsável pelo Clube de Ciências do Ciep 117. Prepara matérias para as aulas práticas e dá aula de monitoria de Biologia e Química para os colegas, entre outras atividades. Para o futuro, deseja cursar Biologia. Vai fazer o Enem, mas também pretende se candidatar a cursos de graduação no exterior. O jovem contou que, embora tenha interesse na área de pesquisa, o magistério é o seu maior objetivo.

– Meu interesse é pela sala de aula. Quero passar para outros jovens um pouco da experiência que passaram para mim. Meus professores me proporcionaram boas oportunidades, como a de participar desse Programa, e eu quero oferecer o mesmo para os meus futuros alunos – declarou.

O diretor do Ciep 117, Eduardo Vasconcellos, contou que a escola trabalha assuntos como cidadania, protagonismo juvenil e várias disciplinas seguem o esquema “dual language”.

– A grade da Língua Inglesa da escola possibilita uma boa preparação para esses programas de intercâmbio. Três dos nossos alunos já foram aos Estados Unidos em oportunidades similares à oferecida pelo Programa Jovens Embaixadores – destacou.

Segundo ele, Daniel é um excelente aluno e muito engajado em várias atividades da escola.

– Ele se desenvolveu muito nessa escola. Um rapaz que sempre sonhou ir aos Estados Unidos para experimentar tudo que contávamos sobre esse país. Um aluno que se encantou com o estudo das Ciências e quer se tornar um professor de Biologia para que outros reproduzam o seu sonho. Ele acredita no poder da educação e sabe que o aprendizado da Língua Inglesa abre portas e que, agora, está preparado para os desafios da vida pessoal e profissional – pontuou.

Viver uma nova experiência, expandir horizontes e ajudar a fortalecer relações de amizade, respeito e colaboração entre o Brasil e os Estados Unidos são oportunidades que o Programa oferece aos seus participantes. Daniel quer aproveitar tudo isso e deixar a imagem do jovem brasileiro durante o contato com os colegas americanos

– Quero mostrar que somos capazes. A minha participação nesse Programa é isso: significa que a união de todos os meus professores, família e amigos tornou isso possível – finalizou.

O Programa Jovens Embaixadores é uma iniciativa de responsabilidade social da Embaixada dos Estados Unidos no Brasil, em parceria com organizações públicas e privadas, e tem como público-alvo jovens que são exemplos em suas comunidades.