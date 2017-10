Jovem Senador estuda no Colégio Estadual Francisco Varella, no Carmo

Matheus Braga Couto, do Colégio Estadual Francisco Varella, em Carmo, na Região Serrana, representará o Rio de Janeiro como Jovem Senador.

O resultado do 10º Concurso de Redação do Senado Federal, com o tema ‘Brasil plural: para falar de intolerância’, foi anunciado na última quarta-feira (04/10). Acompanhado de outros 26 jovens, um de cada unidade da Federação, ele estará em Brasília de 27/11 a 02/12.

O município, com pouco mais de 17 mil habitantes, está em festa! Nesta quinta-feira (05/10), o colégio organizou uma carreata e um buzinaço, em parceria com o Corpo de Bombeiros, para comemorar o resultado. Orgulhosos, os moradores acenavam e gritavam palavras de incentivo.

O aluno foi classificado, entre outras 3.932 redações, com o texto ‘Terra intolerante, entre outras mil, és tu, Brasil!’, sob a orientação da professora Julianna Branco de Matos. Os textos passaram por duas seleções: uma na escola e outra na Secretaria de Educação do Estado e do Distrito Federal.

– Está sendo um sonho para mim! A torcida era tão grande que fiz todo o possível e consegui ficar em primeiro lugar. Quando vi o tema da redação, fiquei com muita vontade de participar e percebi que seria a minha chance, já que no ano passado eu não fui classificado. Agradeço a minha professora, a todo o colégio e a minha família pelo apoio que sempre me dão. Tenho conquistado muitas coisas graças à escola – destacou Matheus, da 2ª série do Ensino Médio, que atualmente faz estágio no Centro Administrativo da Prefeitura de Carmo.

O diretor do Colégio Estadual Francisco Varella, Eduardo Azevedo, no entanto, credita o sucesso ao talento do jovem na área literária.

– O Matheus escreve muito bem e foi mérito dele esse resultado brilhante. No Concurso Cultural Brasil-Japão, em 2015, ele também foi o vencedor em uma das modalidades – revelou o gestor da unidade, lembrando que a unidade coleciona vitórias, ainda, em campeonatos esportivos da cidade.

Ansioso com a primeira viagem para outro estado, Matheus já pensa em defender seu projeto e fazer novas amizades.

– Há um contraste grande entre o Brasil multicultural e o Brasil intolerante. Eu já estou preparando um projeto para levar a Brasília, e quero aproveitar essa chance para conhecer pessoas novas de outros estados – destacou.

Os estudantes Rebeca Oliveira de Carvalho, do Colégio Estadual Álvaro Negromonte, em Duque de Caxias, e Felippe Juan Diniz Santos, do Colégio Estadual Erich Walter Heine, no Rio de Janeiro, ficaram em 2º e 3º lugares no concurso, respectivamente.