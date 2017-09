Além de Renan dos Santos Macedo, de 8 anos, morto atingido por uma tiro na cabeça em Duque de Caxias, neste ano outra criança já havia sido vítima de uma bala perdida no município da Baixada Fluminense.

Pyetro Muniz Vasconcelos, de 7 anos, foi baleado na altura do peito no dia 21 de maio, no bairro Nova Campinas. Segundo sua mãe, a doméstica Cristiane Muniz, ela e o menino estavam voltando da igreja por volta das 22h de um domingo para casa quando passou um carro atirando. A criança sobreviveu e, hoje, passa bem.

— Meu filho começou a pular dizendo que estava queimando e ardendo. Tirei a blusa, vi o buraco. Ele ficou internado no Hospital Adão Pereira Nunes, mas graças a Deus não atingiu nenhum órgão — diz Cristiane.

Menino ficou internado no Hospital de Saracuruna Foto: Álbum de família

Até agora, a família não sabe o que aconteceu. A rua estava vazia e as únicas testemunhas foram justamente o grupo que voltava com Cristiane e Pyetro: uma amiga, com mais duas crianças. Ninguém entendeu de onde veio o tiro nem o que aconteceu.

O menino não teve sequelas e passa bem, mas, segundo a mãe, apresentou queda de rendimento na escola e “anda muito assustado”.

— Foi um trauma. Estamos procurando um psicólogo para ajudar.