De volta ao mandato, O deputado estadual Marco Figueiredo anuncia dia de ação social na praça de Imbariê, 3º distrito de Duque de Caxias.

Segundo o político, vários serviços sociais estarão disponíveis no local como isenção da taxa de segunda via de documentos, isenção de taxa de casamento, ações na área de saúde (teste de diabetes, medição de pressão arterial), brincadeiras para crianças entre outras.

A Fundação Leão XIII participará do evento.

Figueiredo informa ainda que, no dia 15 de abril, ocorrerá uma segunda etapa do programa com a inclusão de exames de vista para a população no local.

Serviço: