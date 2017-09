Um experimento com um software de reconhecimento facial que diz ser capaz de diferenciar pessoas homossexuais e heterossexuais causou polêmica após desencadear duras críticas de grupos de direitos LGBT.

Detalhes do projeto devem ser publicados em breve no Journal of Personality and Social Psychology.

Com as mulheres, o número foi de 71%.

Em seu resumo do estudo, a revista britânica The Economist – que foi o primeiro veículo de imprensa a revelar a pesquisa – apontou para várias “limitações” do experimento, incluindo uma concentração em fotos de americanos brancos e o uso de imagens de sites de relacionamento, que “provavelmente seriam particularmente reveladores da orientação sexual” .

‘Descobertas imprudentes’

Na sexta-feira, dois grupos LGBT com sede nos EUA emitiram um comunicado de imprensa conjunto que criticava duramente o estudo.

“Esta pesquisa não é ciência ou novidade, mas é uma descrição de padrões de beleza em sites de namoro que ignora grandes segmentos da comunidade LGBTQ (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e queer), incluindo pessoas de cor, pessoas transgêneras, indivíduos mais velhos e outras pessoas LGBTQ que não querem publicar fotos em sites de namoro “, disse Jim Halloran, diretor digital da Glaad, uma organização que monitora a mídia em assuntos relacionados ao público LGBT.

“Essas descobertas imprudentes poderiam servir como uma arma para prejudicar tanto os heterossexuais cujas sexualidades poderiam ser definidas erroneamente, como também as pessoas gays e lésbicas que estão em situações em que isto é perigoso.”

A organização Human Rights Campaign (HRC) acrescentou que advertiu a universidade sobre suas preocupações há alguns meses.

“Stanford deve distanciar-se de tal ciência lixo, em vez de emprestar seu nome e credibilidade à pesquisa que é perigosamente falha e deixa o mundo – e neste caso, as vidas de milhões de pessoas – pior e menos seguro do que antes”, disse o diretor de pesquisa da entidade, Ashland Johnson.

Os dois pesquisadores envolvidos – os professores Michael Kosinski e Yilun Wang – responderam dizendo que seus críticos estão realizando um “julgamento prematuro”.

“Nossas descobertas podem estar erradas … no entanto, os resultados científicos só podem ser desconsiderados por dados e replicações científicas, não por advogados bem-intencionados e funcionários de comunicação que não possuem formação científica”, escreveram.

“No entanto, se nossos resultados estiverem corretos, a refutação impulsiva pela Glaad e HRC dos resultados científicos coloca em risco as pessoas que suas organizações se esforçam para defender”.

‘Trate com cautela’

Pesquisas anteriores que tentaram estabelecer uma relação entre traços faciais a traços de personalidade empacaram quando estudos complementares não conseguiram replicar seus resultados. Isso ocorreu, por exemplo, em um estudo que afirmava que um determinado formato de rosto podia ser vinculado a agressividade.

Um especialista independente disse à BBC preocupar-se com a afirmação de que o software desenvolvido no estudo de Stanford buscaria traços “sutis” moldados por hormônios durante a vida uterina.

“Essas diferenças ‘sutis’ podem ser uma consequência de formas sistematicamente diferentes pelas quais pessoas gays e heterossexuais optam retratar-se, em vez de diferenças na própria aparência facial”, disse o professor Benedict Jones, que administra o Laboratório de Pesquisa de Rostos da Universidade de Glasgow, na Escócia.

Jones apontou também para importância da divulgação de detalhes técnicos do algoritmo, que poderia dar material para críticas informadas sobre o experimento.

“Novas descobertas precisam ser tratadas com cautela até que a comunidade científica em geral – e o público – tenha tido a oportunidade de avaliar e digerir seus pontos fortes e fracos”, diz o professor.

Posições políticas

Enquanto isso, um dos criadores da ferramenta que relaciona o formato do rosto à sexualidade, Michael Kosinski, vem defendendo os potenciais do reconhecimento facial no diagnóstico e previsão de personalidades.

Em entrevista publicada no jornal britânico “The Guardian” na terça-feira, o pesquisador afirmou estar estudando as ligações entre características faciais e posição política, com resultados preliminares indicando que a inteligência artificial é eficaz na descoberta da ideologia de uma pessoa com base no formato de seu rosto.

Segundo Kosinski, isto poderia ser possível por que as visões políticas são razoavelmente hereditárias, resultando em diferenças faciais detectáveis.

O professor defendeu ainda que, além da posição política, a inteligência artificial poderia detectar desde predisposição a comportamentos perigosos à uma inteligência fora do comum, entre outras características.