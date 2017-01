A Cia Atores de Mar estará em Guapi com SUPER AÇÃO, teatro de improviso

SUPER AÇÃO é o teatro de improviso com humor limpo e para todas as idades. Enfim é possível dar boas risadas sem palavras e ações apelativas.

E tudo isso de uma forma única, contagiante, desafiadora. Jogos improvisados com temas escolhidos pela própria plateia no mesmo instante, com cenas que jamais vão se repetir, o único onde a plateia participa presencialmente de alguns jogos, total interatividade com MAR’JUNIOR, PATRICK MORAES e JUNIOR BEÉFIERRI, produção CIA ATORES DE MAR’, duração 70 min, classificação etária livre, 4ª temporada.

DIA 10 / 08 às 15 e 19 horas no Grêmio Recreativo Musical Guapiense.

Guapimirim vai gargalhar. Humor pra toda a família. Humor limpo. Ingressos à venda!

Veja partes da última apresentação: