A próxima missão já está agendada e a região a ser visitada é a Baixada Fluminense, mais especificamente em Duque de Caxias.

Uma vez por mês, a Incubadora Rio Criativo viaja para um dos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro levando sua Caravana de oficinas e consultorias gratuitas de gestão cultural, facilitadas por profissionais renomados e atendendo às demandas locais dos empreendedores culturais. O evento acontecerá no Teatro Sesi Caxias nos dias 28, 29 e 30 de março e os temas das oficinas nesta edição serão: Gestão do Tempo, Modelo de Negócios, Elaboração de Projetos, Planejamento Estratégico, Financiamento Coletivo e Marketing Digital e Mídias Sociais.

As inscrições são gratuitas e abertas a todos os públicos: mais informações pelos telefones (21) 2333 4188 / (21) 2216 8500 Ramal 239.

Durante o evento será apresentado Programa Cidades Criativas que acontecerá em 2017 no município e prevê o mapeamento digital de 150 pontos culturais e oficinas de capacitação em gestão para os pontos mapeados. O programa será apresentado pelo Secretário de Estado de Cultura André Lazaroni e do Prefeito Washington Reis.

A proposta da Caravana Rio Criativo é orientar e incentivar o progresso de projetos inovadores ainda em estágio inicial de maturidade. Cerca de 150 empreendedores criativos participam de cada Caravana. As atividades são preparadas a partir das vocações locais e fortalecem os negócios da região. Ao longo de um ano, todas as regiões fluminenses recebem os encontros pensados a fim de estimular o empreendedorismo, provocar articulações, fortalecer idéias e possibilitar a criação de redes.

O que é a Incubadora Rio Criativo?

A Incubadora Rio Criativo é a principal plataforma da Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Incubando empresas e agentes, ela se coloca como um centro de inovação cuja principal meta é incentivar o empreendedorismo criativo e independente. Com ações que estimulam o fortalecimento e a sustentabilidade de empreendimentos culturais, a Incubadora oferece atividades de formação e geração de negócios e dá todo o suporte necessário para seus incubados desenvolverem plenamente seu potencial, posicionando a cultura como vetor de desenvolvimento do Estado do Rio.

Criada em 2009 pela Secretaria de Estado de Cultura do Rio de Janeiro, a Incubadora Rio Criativo tem como parceiros: o Ministério da Cultura, por meio da Secretaria de Políticas Culturais; o Ministério das Comunicações; a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia do Rio; a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico; a Agência Estadual de Fomento-AgeRio; a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado-FAPERJ; a FIRJAN; o SEBRAE-RJ; o Liceu de Artes e Ofícios do Rio de Janeiro, Raízes da Tradição, entre outros.

:: PROGRAMAÇÃO::

➡ Dia 28/03

Oficinas

09h às 10h – Credenciamento

10h às 11h – Oficina de Gestão do Tempo com Erik Rodrigues

11h às 11:30h – Apresentação do Programa Cidades Criativas com a presença do Secretário de Estado de Cultura André Lazaroni e do Prefeito Washington Reis

11:30h às 13h – Oficina de Gestão do Tempo com Erik Rodrigues

13h às 14h – Almoço

14h às 18h – Oficina de Modelo de Negócios com Léo José

➡ Dia 29/03

Oficinas

09h às 13h – Oficina de Elaboração de Projetos com Janaína Santos

13h às 14h – Almoço

14h às 18h – Oficina de Planejamento Estratégico com Alessandro Valério

➡ Dia 30/03

Oficinas

09h às 13h – Oficina de Financiamento Coletivo com Felipe Caruso

13h às 14h – Almoço

14h às 18h -Oficina de Marketing Digital e Mídias Sociais com Julio Trindade

Local: Teatro SESI

Endereço: Rua Artur Neiva 100 – Centro, Duque de Caxias – RJ, 25020-001

Data: 28, 29 e 30 de março