Parlez-vous français? Confira s seleção de canais no YouTube com aulas sobre vocabulário, gramática e pronúncia do idioma

Num mercado de trabalho em que o domínio do inglês se tornou obrigatório para praticamente qualquer posição, só quem fala outros idiomas estrangeiros consegue realmente se diferenciar da concorrência.

O francês é a 3ª língua mais exigida em processos seletivos no Brasil, depois do inglês e do espanhol, de acordo com um recente estudo feito pela Catho. A plataforma registrou 1.074 vagas com a língua entre os seus requisitos — bem à frente do 4º colocado, o japonês, pedido em 160 anúncios.

Se você quer ou precisa aprender o idioma mais “chic” do planeta, há uma infinidade de cursos adaptados às suas necessidades. Se a sua prioridade é não gastar dinheiro — e acessar os conteúdos em qualquer hora e de qualquer lugar — o YouTube é uma ótima opção.

A seguir, selecionamos 10 canais repletos de vídeos educativos sobre a língua, com ênfase em alunos dos níveis iniciante e intermediário. As aulas são dadas em francês, inglês ou até português. Confira a seguir:

French Pod 101

Com mais de 144 mil inscritos, este canal do YouTube traz um vasto cardápio de aulas para alunos com nível iniciante e intermediário. Há vídeos sobre gramática, vocabulário e expressões idiomáticas, além de séries como “Superstições francesas” e “Feriados franceses” e exercícios de escuta para alunos de todos os níveis. As aulas são ministradas em inglês.

VEJA NOSSA LISTA:

Quero falar francês

A professora Maria Rita dá aulas de francês há quase 30 anos e, neste canal do YouTube, oferece aulas semanais de pronúncia, gramática, vocabulário, expressões e dicas de estudo do idioma. Também há vídeos especiais com dicas sobre imigração para o Canadá e duplo diploma na França.

Mademoiselle Oliveira

A professora Janaína Oliveira dá aulas de francês (em português) para iniciantes no idioma. Cada aula tem entre 5 e 15 minutos e traz dicas de gramática, pronúncia e vocabulário. Também há indicações de cantores francófonos, livros e programas de TV em francês.

Francês e Estudos na França IFESP

Em seu canal oficial no YouTube, o Instituto de Estudos Franceses e Europeus de São Paulo (IFESP) disponibiliza cursos de francês e oferece orientação acadêmica para estudar na França. As aulas são curtas, com cerca de 3 a 8 minutos de duração, sobre temas como pronomes possessivos, advérbios, gerúndios, subjuntivos e falsos cognatos. Também há pequenas entrevistas com alunos brasileiros aprovados no exame de proficiência no idioma e aceitos em universidades francesas.

Learn French with Vincent

O professor Vincent conta com mais de 460 mil inscritos em seu canal, que já acumulou mais de 230 mil vídeos no YouTube. As aulas são divididas em 40 unidades, de forma progressiva, cada uma com 15 a 20 lições. Além desse conteúdo, há exercícios e quizzes sobre diversos assuntos, além de aulas sobre gírias populares na França e uma série de vídeos para aprender dezenas de adjetivos de uma só vez. Os cursos são apresentados em inglês.

Learn French with Alexa

Alexa dá aulas de francês com tom leve e muito bem-humorado para alunos de nível básico e intermediário. A professora ensina temas de gramática como a conjugação de verbos em vários tempos verbais, além de dicas de pronúncia e vocabulário. Um diferencial do canal é a oferta de uma trilha de aulas para crianças. A língua falada nos vídeos é o francês (pronunciado bem lentamente e com legendas no mesmo idioma) ou o inglês (com um simpático sotaque francês).

Français avec Pierre

Pierre é um francês que dá aulas para pessoas de todo o mundo por meio de seu canal no YouTube. Há dezenas de vídeos sobre gramática, pronúncia, vocabulário, ditados populares e dicas de estudo. Também há dicas de materiais alternativos para o aprendizado, como séries francesas, e vídeos divertidos sobre temas como palavras “impronunciáveis” em francês.

Easy French: Learn French from the streets

A proposta aqui é um pouco diferente. Ao contrário de vídeoaulas, o canal apresenta entrevistas realizadas nas ruas de grandes cidades na França sobre temas diversos, como música, turismo, moda, comportamento e diferenças culturais. O tom das conversas é sempre divertido e relaxante, e todos os vídeos têm legendas em francês e inglês. O aluno tem a oportunidade de ouvir cidadãos comuns falando de forma espontânea sobre temas do seu dia a dia. É um ótimo exercício para se acostumar à pronúncia e à cadência da fala dos nativos.