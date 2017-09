É cedo para sentenciar, mas, ao lançar ontem a música Will I see you, Anitta pode ter dado o primeiro passo em falso em carreira planejada com requintes estratégicos.

O problema não está na música em si e tampouco no canto da artista. Mas na inadequação da gravação à imagem construída por Anitta.

Primeiro single do projeto CheckMate, que prevê lançamentos de músicas inéditas de Anitta a cada mês, Will I see you chegou à web na manhã de ontem, 3 de setembro, envolvido em grande aparato de marketing. Trata-se da primeira música composta e cantada em inglês pela artista carioca. No caso, em parceria com Poo Bear, produtor e compositor norte-americano associado à carreira de nomes como Justin Bieber e Fifth Harmony. Poo Bear assina o single juntamente com Anitta.

Música de menor voltagem rítmica que tem um ligeiro clima de bossa nova, Will I see youexpõe a afinação da cantora. Sim, Anitta canta bem – constatação que não chega a surpreender quem ouviu a luminosa regravação de A menina dança (Moraes Moreira e Luiz Galvão, 1972) feita por ela em 2015 para comercial de marca de acessórios femininos.

Will I see you é música pop romântica (com toque de R&B) que soa bem mais melódica na comparação com anteriores singles aeróbicos da artista, como o recente Paradinha (Anitta, Jefferson Junior e Umberto Tavares), single lançado em maio deste ano de 2017 com a primeira música em espanhol gravada por essa cantora cada vez mais distante do universo do funk carioca.



A questão é que a bossa de Anitta é outra. Dificilmente, ela vai se impor diante do elitista público consumidor de bossa nova. Para esse público, Anitta será sempre vista como a funkeira que invade o sagrado terreno aberto por João Gilberto há quase 60 anos. Para o público fã de Paradinha, a música pode soar meramente exótica. Tanto que, para diluir essa sensação de estranhamento para o público que a acompanha nas redes, Anitta incluiu desconexas imagens de nudez no clipe de Will I see you, filmado sob a direção de Manuel Nogueira. Pelo menos, a sensualidade do atual vídeo passa longe da apelação vulgar sugerida por imagens do ainda inédito clipe da música Vai malandra, filmado no Morro do Vidigal, na cidade do Rio de Janeiro (RJ), com cenas que objetificam (para usar o termo da moda) o corpo da mulher brasileira.

Cada vez mais volátil, a indústria da música exige dos artistas que atuem em nichos e falem para públicos bem específicos – seja no Brasil ou nos Estados Unidos, para onde Anitta acena com essa pseudo-bossa. Os números superlativos do clipe (já visto por mais de cinco milhões em um dia) podem fazer supor que Anitta acertou mais uma vez. Contudo, a longo prazo, essa tentativa de diversificar demais o estilo pode se voltar contra a própria cantora e diminuir o poder de sedução de Anitta junto ao público que anseia por novas paradinhas.