7 MIL VAGAS EM OFICINAS GRATUITAS DE ARTESANATO EM NOVA IGUAÇU

É a última oportunidade de 2016 para quem quer aprender artesanato e fazer da atividade uma fonte de renda. E o melhor: sem desembolsar nenhum tostão para se capacitar ou comprar material.

É o que oferece a Caçula Artes Manuais, feira de capacitação em artesanato que será realizada de 16 a 23 de dezembro, de 10h às 17h, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

O evento acontece no endereço da nova filial da rede de lojas Caçula, localizada na Rodovia Presidente Dutra nº 13.900, bloco 1, Jardim Tropical. No segundo andar da nova unidade, em uma área de 2.500 m², a Caçula Artes Manuais terá sete mil vagas em oficinas gratuitas de técnicas artesanais como biscuit, decupagem, pintura em tecido, scrapbook, patchwork, bijuteria, tricô, crochê, bordado, fitas decorativas, pathcolagem, customização, entre outras.

O Sebrae também participa da feira, com duas ações: ministrará oficinas sobre gestão para empreendedores e dará orientações sobre como o artesão pode formalizar sua atividade, tornando-se MEI (Microempreendedor Individual).

O artesanato da região também terá vez. Cerca de 200 artesãos de Nova Iguaçu irão se revezar durante a feira, expondo trabalhos artísticos. Haverá pintores, escultores, bordadeiras, entre outros artistas iguaçuanos selecionados pela Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu.

“Queremos dar visibilidade à comunidade de artesãos de Nova Iguaçu e tê-los permanentemente como parceiros, promovendo exposições ou até mesmo tendo alguns deles como professores dos cursos que serão oferecidos em nossa loja”, afirma Roberto Santos, gerente de projetos especiais da Caçula.

Segundo o executivo, a empresa carioca realiza eventos regionais como parte de uma política de difusão das artes manuais e formação de mão-de-obra qualificada para os mercados de turismo e eventos, entre outros.

“A Caçula Artes Manuais é um projeto de alcance social, que leva aulas gratuitas de capacitação em artesanato para fora da capital do Rio. Já realizamos edições em Itaboraí, Duque de Caxias, Resende e até em Juiz de Fora. O objetivo da Caçula é fomentar o empreendedorismo e a atividade artesanal, contribuindo para geração de renda das famílias e ajudando as pessoas a saírem da crise”, explica Santos.

Vinte e uma marcas do segmento de artesanato darão materiais das oficinas aos alunos sem custo– As oficinas da Caçula Artes Manuais terão duração de uma hora cada e as inscrições serão feitas apenas no local, por ordem de chegada. Os organizadores pedem aos interessados que contribuam com alimentos como arroz, feijão, macarrão e óleo (pede-se não doar açúcar nem sal), que serão distribuídos para o Natal de uma instituição de caridade de Nova Iguaçu.

Além de não pagar para aprender a técnica, o aluno também receberá o material de graça e poderá levar o objeto confeccionado para casa. Para viabilizar a gratuidade, a Caçula reuniu 21 das maiores marcas do mercado brasileiro de artesanato, que enviarão instrutores e cederão os materiais utilizados.

As empresas e marcas que vão oferecer os cursos são: Tekbond, Bluestarnet, Belagi, Novelar, Toke e Crie, Glitter, Santa Fé, Polycol, Tamako, Opa, Facinos, Círculo, Acrilex, Coats Corrente, Dohler, Litocart, Litoarte, Filiperson, Kit, Compactor e Renk

Após a inauguração da loja, a unidade da Rodovia Presidente Dutra terá três salas de aulas de artesanato e uma oferta de mais de vinte tipos de técnicas. Líder na distribuição de insumos para artesanato no estado do Rio, a Caçula é, atualmente, a empresa privada com a maior grade de cursos oferecidos aos cariocas e fluminenses. São mais de 60 técnicas ensinadas e cerca de mil alunos por mês, em suas 15 filiais.

A Caçula também organiza, há nove anos, a Rio Artes Manuais, que é considerada a maior feira de capacitação em artesanato do país e recebe mais de 20 mil pessoas por ano. Em março de 2017, a feira terá sua 11ª edição, no Centro de Convenções SulAmérica, no Centro da cidade do Rio.

SERVIÇO

Caçula Artes Manuais – Edição Nova Iguaçu

Data: 16 a 23 de dezembro de 2016

Local: Loja Caçula – 2º andar

Rodovia Presidente Dutra nº 13.900, bloco 1, Jardim Tropical

Horário: 10h às 17h

Valor da inscrição: GRÁTIS (pede-se doação de 1 kg de alimento não perecível)

Classificação etária: 10 anos