Uniabeu promove encontro de jogadores de Pokémon Go

O Centro Universitário Uniabeu realiza, no dia 2 de setembro, o evento “Encontro Pokémon Go Uniabeu”, no campus Belford Roxo, das 13 às 19 horas.

Com seis horas de duração e entrada gratuita, os jogadores poderão curtir as batalhas com diversos monstrinhos virtuais, entre eles, Pikachu, Squirtle, Pidgeot e o Staryu.

De acordo com o gestor de eventos da Uniabeu, Ricardo Machado, será disponibilizado Wi Fi ao público. “Queremos proporcionar momentos de diversão em nossa instituição. O Pokémon Go usa a tecnologia para capturar monstrinhos virtuais que estarão espalhados em nosso campus a partir da câmera do celular. “É claro que todos os jogadores têm o seu próprio pacote para acesso a internet, mas vamos dar uma força auxiliar para acesso à rede”, afirma Machado.

Pensando em proporcionar lazer e interatividade com a comunidade, o gestor Machado considera importante a Uniabeu acompanhar o movimento atual. “Desenvolvemos estudos, pesquisas e projetos de extensão compatíveis com a realidade de um Centro Universitário, mas estamos antenados ao comportamento moderno e atual da sociedade”, disse Machado.

Para Machado, a promoção do “Encontro Pokémon Go Uniabeu” visa também aumentar o fluxo de pessoas na unidade. “É um jogo que motiva e desperta a atenção de um público diversificado. Queremos que os jogadores conheçam a nossa casa, a Uniabeu”, disse o gestor.

O encontro é uma parceria da Uniabeu com a Damatrix. O diretor da empresa, Mayck Ramilgton, explica que o objetivo do jogo é capturar os monstrinhos para que as pessoas possam evoluir e dominar o maior número de ginásios possíveis. “Nesses ambientes, são realizados os duelos. Jogadores lutam para saber quem é o mais forte”, explica Ramilgton.

O professor universitário Rafael Luzes avalia o Pokémon Go como um fenômeno social. Segundo ele, a nova mania traz dúvidas sobre a relação de interação, comunicação e evolução das pessoas com a sociedade, mas, independentemente das incertezas, o joguinho é simples e desperta a atenção para uma reflexão.

“O Pokémon Go coloca luz na possibilidade de mobilização em massa e como podemos organizar novos grupos com membros tão distintos, que hoje têm o objetivo de jogar pokebolas, mas que amanhã podem perceber uma linha de comunicação em comum estreitando laços e meios de comunicação, seja virtual ou frente a frente”, analisa o professor Luzes.

Serviço:

Evento: “Encontro Pokémon Go Uniabeu”

Dia: 02/09/16

Horário: Das 13 às 19 horas

Entrada: Gratuita

Local: Campus Belford Roxo

Endereço: Rua Itaiara, 301, Centro de Belford Roxo