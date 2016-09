1º Encontro de Empreendedores Sociais da Baixada Fluminense

O curso de Psicologia do Centro Universitário Uniabeu promove no sábado, dia 17 de setembro, o “1º Encontro de Empreendedores Sociais: Um novo olhar para a Baixada Fluminense”, no campus Belford Roxo, a partir das 8h30.

O objetivo é disponibilizar e trocar experiências e conhecimentos através de peça de teatro, palestras e mesas redondas focando o desenvolvimento de empreendedores sociais.

Para a idealizadora do evento, a coordenadora do curso de Empreendedor Social da Uniabeu, professora Fátima Antunes, desenvolver empreendedores sociais na região com cerca de quatro milhões de habitantes significa estimular olhares, desenvolver soluções criativas e inovadoras para cada cidade, cada bairro da Baixada.

“Não são as pessoas que não vivem no local que vão apresentar as melhores soluções para os problemas da população. Os próprios moradores da localidade – que são perfeitamente capazes, quando devidamente qualificados, apoiados e recuperados em sua autoestima -, é que encontrarão alternativas capazes de mudar o panorama negativo”, afirma Antunes.

Segundo Antunes, qualquer pessoa pode se tornar empreendedor. “Para isso, depende de esforço, ética e empenho pessoal”, considera. Uma oportunidade para conhecer esse universo é participar do evento, quando serão apresentadas e discutidas propostas para fomentar e aperfeiçoar o empreendedorismo social na Baixada. Na programação está a apresentação da peça de teatro “Falar da Baixada”, construída a partir das crônicas do historiador Genesis Torres, que narra, de forma lúdica, criativa e bem humorada, o nascimento da Baixada Fluminense até os dias atuais.

O ciclo de palestras vai debater os temas: “Empreendedor Social e sua importância para o desenvolvimento social da Baixada Fluminense”, “Pílulas de empreendedorismo social” e “Negócios de Impacto Social transformando realidades”.

Entre os palestrantes estão: o empreendedor e editor do Site da Baixada, Wesley Brasil; a historiadora e analista de Educação do Comitê Olímpico Rio 2016, Amanda Teles; a diretora da Incubadora Rio Criativo, Ivana Beltrão; o empreendedor e educador no Projeto Transformar, Wanderson Skrock; a assistente social fundadora e presidente da ONG Novo Mundo Cultura Viva de Mesquita, Bianca Carvalho; o idealizador da Fábrica de Atores e Material Artístico em Nova Iguaçu, Alexandre Gomes; e o empreendedor social e criador da Escola de Ideias, Gelbe Assis.

O evento é gratuito, e os interessados em participar devem fazer a inscrição até o dia 14 no site http://empreendedorsocialuniabeu.blogspot.com.br/. Antunes alerta que é fundamental se inscrever. “O evento é de muito interesse e faz parte do estágio obrigatório em Psicologia Social e Comunitária da Uniabeu. Portanto, solicitamos que as pessoas façam a inscrição pelo site para garantir o seu lugar”, aconselha.

Serviço:

Evento: “Empreendedores Sociais: Um novo olhar para a Baixada Fluminense”

Dia: 17/09

Horário: 8h30 às 12h

Entrada: Gratuita

Inscrição e informação: http://empreendedorsocialuniabeu.blogspot.com.br/

Local: Campus Belford Roxo

Endereço: Rua Itaiara, 301, Centro de Belford Roxo

Evento sujeito à lotação